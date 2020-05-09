» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية

محمد فضل- متابعات
شهدت منطقة عسير في السعودية زلزال عبارة عن هزة أرضية صغيرة، عصر اليوم السبت.
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، أنها سجلت في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.
وأضافت الهيئة، أن الهزة تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة 3,45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كم.
وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" :"سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم".
سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم . pic.twitter.com/pNBdig8M0D
— هيئة ا ل م س ا ح ة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) May 9, 2020
مغرب06:45 م
فجر
03:35
شروق
05:08
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:45
عشاء
20:15