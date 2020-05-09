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تحويل 35 مستشفى حميات وصدر لعزل مصابي كورونا

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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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مستشفى حميات وصدر

عزل مصابي كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعاً لمتابعة أعمال تجهيز وتا?هيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وخلال الاجتماع، أطلعت وزيرة الصحة والسكان نتائج الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف، وخاصة عقب زيارتها اليوم إلى محافظة الإسكندرية في جولة تفقدية لمستشفيات صدر المعمورة، وحميات الإسكندرية، ومستشفى كوم الشقافة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتجهيز وتا?هيل مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظات؛ لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وأوضحت وزيرة الصحة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر تتم على 3 مراحل، سيتم من خلالها رفع كفاءة الخدمات المتوافرة بها.

كما سيتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها، كما لفتت إلى أنه يتم حالياً بالتوازي مع ذلك تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة "تابلت" بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونياً.

ونوّهت الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً رفع كفاءة وتطوير نحو 35 مستشفى حميات وصدر، وتعمل الوزارة على الانتهاء من تحويل 30 منها قبل حلول عيد الفطر، لتصبح جاهزة للعزل الصحي للحالات الإيجابية بالفيروس.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بهذه الخطوات المهمة، مثنيا على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز مستشفيات الصدر والحميات، وكذا تجهيز المدن الجامعية، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف، ونسعى أن نعمل على احتواء هذه الجائحة وتحجيمها خلال هذه المرحلة.


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