  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

سعر الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم السبت

الشيخ «محمد رفعت»

الشيخ «محمد رفعت».. رفض فلوس الملك وثروته مصحف

وزيرة الصحة

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

الأرصاد

تصل لـ40 درجة.. موجة حر تضرب مصر الأيام المقبلة

جونسون

بطلة «هاري بوتر»: مصدومة لأن «بوريس جونسون» لم يمت بكورونا

الفنانة سما المصري

أول قرار من المحكمة في قضية سما المصري

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

«عفة الشباب تضرب في مقتل».. شيخ الأزهر يدق ناقوس الخطر

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

قرية جديدة تحت الحجر بسبب تفشي كورونا

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا لتيماء.. وأتمنى من ولي العهد هذا الأمر

بيان من الداخلية بشأن ضبط المخالفين قرار الحظر

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من MBC بشأن برنامج رامز

#

قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

الداخلية

قرار الحظر

ضبط المخالفين

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية والذين وصل عددهم إلى 4183 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين و1112 سيارة مخالفة.

وتم ضبط عدد (4183) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين كما تم ضبط عدد (1112) سيارة مخالفة وضبطت عدد (104) دراجة نارية مخالفة وايضا ضبط عدد (84) مركبة "توك توك" مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شفاء 9 مصابين ببني سويف من كورونا وخروجهم من العزل
» اسم مولود يثير أزمة بين عائليتن
» وفاة صيدلاني بجرعة علاجية اخترعها لعلاج كورونا
» وفاة سيدة بكفر الشيخ وضحايا كورونا بالمحافظة يصل لـ21
» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية
» شفاء 15 حالة من كورونا وخروجهم من عزل أبي قير
» السعودية تسجل 1704 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
» آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار
» تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف عليها
» غادة عبد الرازق تتهم طارق الشناوي بأخذ أموال.. والأخير يرد
» 5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية