سعر الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم السبت

09 مايو 2020 - 06:43 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم السبت، محققًا مفاجأة باستمراره مستقرًا لفترة طوية تزامنًا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيها للشراء، 15.80 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيها للشراء، 15.78 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيها للبيع.

وسجلت العملة الأجنبية الخضراء 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيها للشراء، و15.78 جنيها للبيع.

