بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"

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تراجع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا اليوم السبت حيث بلغ 194 حالة، مقابل 243 في اليوم السابق.

وأضافت وكالة الحماية أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 30395 شخصا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.



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