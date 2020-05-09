كورونا.. انخفاض فى وفيات فرنسا اليوم

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سجلت فرنسا انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، وفاة 80 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 243 وفاة أمس الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات.

وأشارت اصحة الفرنسية إلى انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصا. وانخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 أبريل الماضي، حين كان هناك 7148 مصابا في العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المصابين الموجودين في المستشفيات من 22724 شخصا أمس الجمعة إلى 22614 اليوم. وتستمر تلك الأعداد بالتراجع منذ 3 أسابيع دون انقطاع، وبلغت نسبة الانخفاض 30% بالمقارنة مع العدد الأعلى المسجل في 14 أبريل، حين كان 32292 شخصا في المستشفيات.

وتستعد فرنسا للبدء برفع القيود المفروضة في البلاد لمنع انتشار الفيروس يوم الاثنين المقبل.

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