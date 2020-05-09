"مرتضى" يرفض بيع نجم الزمالك للدوري التركي لهذا السبب

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل نجمه المغربي أشرف بن شرقي البالغ 25 عاما، لأحد الفرق التركية، بسبب الأزمة بين مصر وتركيا بحسب "روسيا اليوم".

وأكد مصدر مطلعمن داخل "القلعة البيضاء"، أن مسؤولي النادي تلقوا عرضا رسميا من نادي غازي عنتاب التركي لضم بن شرقي مقابل مبلغ مالي كبير، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.