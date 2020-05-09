"مرتضى" يرفض بيع نجم الزمالك للدوري التركي لهذا السبب

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مرتضى منصور
مرتضى منصور
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الطيب حسين

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نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل نجمه المغربي أشرف بن شرقي البالغ 25 عاما، لأحد الفرق التركية، بسبب الأزمة بين مصر وتركيا بحسب "روسيا اليوم".

وأكد مصدر مطلعمن داخل "القلعة البيضاء"، أن مسؤولي النادي تلقوا عرضا رسميا من نادي غازي عنتاب التركي لضم بن شرقي مقابل مبلغ مالي كبير، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وأوضح المصدر، أن مسؤولي الزمالك رفضوا العرض بشكل رسمي، وتكتموا على الحديث عنه، حيث يتمسك مرتضى منصور رئيس النادي بعدم رحيل أي لاعب من "القلعة البيضاء" إلى أي نادي من أندية الدوري التركي، بسبب الأزمة الحالية بين مصر وتركيا.

وكان الزمالك نفى في وقت سابق وجود أي عروض للاعب المغربي، كما استقر مجلس الإدارة على زيادة قيمة عقد اللاعب، من أجل اقناعه على تجديد عقده، واستمراره داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الأداء المتميز الذي ظهر به بالقيمص الأبيض.

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