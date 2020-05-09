«السيسي» يزور المشروعات القومية ويوجه رسالة للعاملين بها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.

وتفقد الرئيس السيسي، شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقام الرئيس أيضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب.

وقد تحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

والتقي الرئيس أثناء التفقد بعدد من المواطنين التي تصادف وجودهم أثناء جولة تفقد حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.