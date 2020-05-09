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تسجيل 76 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا في العراق

عرب وعالم

كورونا
كورونا
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الطيب حسين

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان عن الوزارة، إلى "استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا وعدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي إلى حالة تفشي وبائي".

وأضاف البيان: "تم فحص 1979 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 124920".

وأشار، إلى أن "مختبرات الوزارة سجلت 76 إصابة في محافظات بغداد وميسان والبصرة وواسط والأنبار وصلاح الدين".

وتابع: "تم تسجيل ثلاث وفيات في محافظتي بغداد وديالى"، مبينا "كما تم تسجيل 41 حالة شفاء".

وختم البيان بالإشارة إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2679 إصابة، والوفيات 107، وتماثل 1702 للشفاء".



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