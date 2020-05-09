  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

تعليق هام من وزير التعليم على عدم ظهور أيقونة الأبحاث

احذر.. "الضوضاء" ترفع ضغط الدم

الحالة النفسية أحد أسباب الإصابة بهذا المرض الخطير

الدكتور محمد عوض تاج الدين

هذا هو سر ارتفاع أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر

السيسي

"السيسي" يصدق على زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

أوباما يوجه أعنف انتقاد لترامب

أوباما يوجه أعنف انتقاد لترامب: إدارته لأزمة كورونا «كارثة فوضوية»

مدبولي

«مدبولي» يوجه بتحويل «الصدر والحميات» إلى مستشفيات عزل

كرة قدم

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يقتل ابنه بسبب فيروس كورنا

المريخ

خبراء يحذرون: المريخ قد ينقل فيروسات إلى الأرض

معهد ووهان

تقرير استخباراتي: معهد ووهان أغلق في أكتوبر بسبب «حدث خطير»

وزيرة الصحة

«الصحة»: 488 حالة جديدة لمصابي كورونا.. و11 حالة وفاة

«بعت جسمي من أجل المخدرات».. اعتراف صادم لممثلة شهيرة

الصفحة الأخيرة

دانا بوريسوفا
دانا بوريسوفا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات

#

تصريح صادم من فنانة شهيرة عن " محمد رمضان"

#

تعليق صادم من زوج فنانة شهيرة على مشاهدها الجريئة

#

من أجل التبرع لعمل إنساني..فنانة شهيرة تبيع صورها عارية

اعترفت الممثلة دانا بوريسوفا من روسيا البيضاء، بأنها لم تدخل في علاقات حميمة لمدة عامين ونصف، نظرًا لأنها كانت تعالج من إدمان المخدرات.

وأشارت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا في مقابلة تليفزيونية إلى أنها كانت ممنوعة من ذلك. وأضافت"لم أمارس الجنس منذ عامين ونصف، هذا قراري".

ولفتت إلى أن سبب ذلك أنه عند إدمانها المخدرات في السابق كانت تبيع جسدها. واعترفت: "حدث ذلك ثلاث أو أربع مرات عندما كنت مدمنة (على المخدرات). لم يكن لدي أي مال لذا اضطررت لأخذ بولينا (ابنتها) إلى منزل والدها". 

لكنها بعد خضوعها للتعافي من الإدمان، تقول إنها لن تبيع جسدها مرة أخرى أبدًا، لأن "الأمر مخيف عندما تكون مستيقظًا". 
وأثار اعترافها إعجاب العديد من متابعيها، مشيدين بصراحتها عند الحديث عن حياتها الشخصية. 

وفي 26 أبريل 2017، ظهرت إيكاترينا إيفانوفنا، والدة "دانا" على التليفزيون، لتعلن أن ابنتها مدمنة على المخدرات. وفي اليوم نفسه، ذهبت المذيعة، أندريه مالاخوف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لمكافحة المخدرات ، نيكيتا لوشنيكوف ، والمطربة بروخور شاليابين ومنتجة بوريسوفا ليرا توفينا إلى منزلها لإقناعها بالذهاب إلى تايلاند لتلقي العلاج. 

وفي وقت لاحق انضمت إليهم الفنانة إيلينا فوروبي، التي تعيش في نفس منزل "دانا". وكما اعترفت لاحقًا: "لم يكن أمامي سوى بضعة أيام للعيش، وقد تأتي النهاية في أي وقت. شربت حفنة من الحبوب المنومة وأغسلتها بالكحول. لقد خاطرت بالنوم وعدم الاستيقاظ".

وفي صباح اليوم التالي، سافرت لتلقي العلاج في مركز "ساباي" لإعادة التأهيل والصحة في تايلاند. وفقًا لقولها: "أخبروني أنني سوف أصور عرضًا واقعيًا. أخذت بضعة فساتين فقط. لم أكن أعتقد أنني كنت أغادر لمدة ستة أشهر. وضع أندريه ملاخوف، الذي رتب كل هذا ، 20 ألف في حقيبتي وأعطاني نظارة. وكانت تكاليف إعادة التأهيل (300 ألف في الشهر) مدفوعة جزئيًا من القناة الأولى". 

وتابعت: "بالطبع، شعرت بالإهانة الشديدة من قبل أندريه ونيكيتا لوشنيكوف. ولكن بعد ذلك أدركت أنهم فعلوا كل شيء بشكل صحيح".
وفي 2 مايو 2017، عرض برنامج "دعهم يتكلمون" على القناة الأولى تقريرًا مصورًا حول مسار العلاج يظهر أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، وهي تدرك الحاجة إلى العلاج، وتتابع عن طيب خاطر جميع توصيات الطبيب.

يذكر أن دانا تزوجت في 22 يونيو 2015 من رجل الأعمال أندريه تيشينكو، قبل أن ينفصلا بعد 8 أشهر من الزواج. وتكلل زواجهما بإنجاب ابنتهما بولينا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الجندي": هذا الشيء يقلل من مصيبة وباء كورونا
» مصر في التصنيف الأول عالميا في الإصابة بـ"السكر والسمنة"
» هذا هو السبب الرئيسي في زيادة مرض سكر
» أزهريون: الدعاء إلى الله دون الأخذ بالأسباب لن يحمي من كورونا
» صبري فواز: مابحبش محمد صبحي
» تسجيل 76 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا في العراق
» جامعة القاهرة تستقبل العائدين من الخارج لعزلهم
» كورونا.. تسجيل أدنى وفيات في إسبانيا منذ شهرين
» سعر الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم السبت
» إصابة «رونالدو سوزا» بكورونا واستبعاده من بطولة UFC 249
» بعد اشتباكات مع الأمن.. طائرات ترش مواد مطهرة على مدينة هندية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية