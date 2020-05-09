هذا هو سر ارتفاع أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر

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المصريون ـ متابعات

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أعداد المصابين بـ"كورونا" في مصر "مستقرة"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة للشئون الصحية والوقائية، إن مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك مستشفيات لم يتم استخدامها.
وأوضح: «لدينا في مصر عدد كبير من مستشفيات الصدر موزعة بمحافظات الجمهورية وسيكون جزء منها مؤهلاً لاستقبال حالات الإصابة بكورونا وسنزيدها بإمكانيات أخرى وليس معنى تأهيلها أن مستشفيات العزل امتلأت».
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة الحدث: أنه سيجري تخصيص جزء من هذه المستشفيات لمرضى كورونا وستعود مستشفيات العزل للقيام بدورها بعد انتهاء الأزمة.
وحول اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، قال تاج الدين: «ليس الـ PCR هو الاختبار الوحيد الذي يجري لكورونا.. فهناك عدة اختبارات منها الاختبار السريع وقد تخطينا الـ100 ألف اختبار PCR»، موضحا أنه ليس كل مشتبه به يجرى له تحليل PCR.
ولفت مستشار الرئاسة للشئون الصحية والوقائية، إلى إجراء حوالي مليون اختبار متعدد للكشف على مرضى كورونا.
وحول زيادة الأعداد قال «تاج الدين»: «زيادة الأعداد تعني التوسع بشكل أكبر في إجراء الكشوفات ومتابعة وزارة الصحة للمخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف يعني هذا أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزيادة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال عدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة، نحن في مرحلة التتبع وأكثر الحالات في محافظة القاهرة وتليها الإسكندرية، ونتمنى أن تختفي حالات التكدس والزحام».
وتابع: لا يوجد حتى الآن تطعيم ضد الكورونا وكل ما يحدث مجرد تجارب منها ما كانت يتم العمل عليه من قبل، وهذه الأدوية قد تساعد في تسريع شفاء المريض أو تقليل مدة تواجده في المستشفى، وأي دواء يعلن عنه مصر تطلب أن تساهم في تجاربه.

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