» أزهريون: الدعاء إلى الله دون الأخذ بالأسباب لن يحمي من كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الدعاء إلى الله دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لن يجدى شيئا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالي.
وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "حدث طاعون فى مصر، حكى عنه ابن حجر العسقلاني، وكان الناس يجتمعون فى الصحراء للدعاء دون وعى، فزادت الوفيات من 40 الى 1000 فى يوم واحد".
ومن جانبه، قال الشحات العزازى، الداعية الإسلامى، إنه لا يجوز الاستهتار بالدعاء إلى الله خاصة فى ظل الأزمات والأوبئة، لكن علينا أن نقوم بالعمل والأخذ بالأسباب والإجراءات للوقاية من المرض، وبعدها تدعى إلى الله.
وأضاف العزازى، إلى أشرف واعظم كتاب على الله وهو القرآن الكريم، بدأ بدعاء وهو (الحمد لله رب العالمين)، واختتم بدعاء (قل أعوذ برب الناس).

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