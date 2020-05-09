» هذا هو السبب الرئيسي في زيادة مرض سكر

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن هناك تزايداً مستمراً فى أعداد مرضى السكر وهذا ما تؤكده دراسات عديدة أجريت حول مرضى السكر فى مصر.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن حملة 100 مليون صحة التي نفذتها مصركشفت إصابة أعداد كبيرة من المصريين بمرض السكر وأوضح أن طرق الوقاية من مرض السكر، أولها عدم الاكثار من الحلويات والأكلات الدسمة التى تتسبب فى زيادة الوزن، والإكثار من المشى وممارسة الرياضة ومشى لكبار السن أو الجرى للشباب، مؤكدا أن كل ذلك يزيد المناعة ضد مرض السكر.

