تعليق هام من وزير التعليم على عدم ظهور أيقونة الأبحاث

09 مايو 2020 - 11:20 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أيقونة المشروع البحثي لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين على المنصة.



وأكد وزير التعليم – في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- أن أيقونة المشروع البحثي تظهر فقط للطلاب المسجلين على المنصة.



وشدد وزير التعليم على ضرورة الرجوع للدعم الفني في حالة وجود أي مشكلة خاصة بالتسليم الإلكتروني للمشروعات حتى يقوموا بتقديم المساعدة.