تعليق هام من وزير التعليم على عدم ظهور أيقونة الأبحاث

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أيقونة المشروع البحثي لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين على المنصة.
وأكد وزير التعليم – في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- أن أيقونة المشروع البحثي تظهر فقط للطلاب المسجلين على المنصة.
وشدد وزير التعليم على ضرورة الرجوع للدعم الفني في حالة وجود أي مشكلة خاصة بالتسليم الإلكتروني للمشروعات حتى يقوموا بتقديم المساعدة.
وكان  وزير التربية والتعليم، قد شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

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