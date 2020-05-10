برلمانى يطالب بعقوبات شديدة لمخالفي إجراءات كورونا

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قال النائب البرلمانى مجدى مرشد، إن التجمعات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تعد  قاتلة ويجب أتباع ثقافة التباعد الاجتماعي، ولابد من ارتداء الكمامات فى ظل ما تشهده مصر ودول العالم كافة.
وأضاف قائلا: " للأسف الشديد المواطنين لا يشعرون  بخطورة الأمر إلا عندما يصيب الفيروس شخص قريب منهم، وتابع: "الخوف بيحركهم وعليه فيجب تطبيق العقوبات المشددة، ويحاسب بجدية، كل من يخالف الإجراءات الاحترازية".
وأضاف "مرشد" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الخوف هو الذى يجعل المواطنين يتبعون الإجراءات الصحية المنصوص عليها فى مواجهة جائحة كورونا، وتابع:"الشارع كما لو كنا فى أيام عادية رغم أننا فى وقت حظر الآن، مطالباً بتشديد العقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الدولة المصرية، وتابع:" الخوف هيخلى الناس تنفذ الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا".

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