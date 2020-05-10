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تعليق "الديهي" على منتقدي العزل الصحي بالمدن الجامعية

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الديهي
الديهي
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفير البريطاني، في مصر، والسفير البريطاني في الكويت طالبوا رعاياهم العالقين في مصر والكويت بأخذ قرضوا أو أموال من الجمعيات وبيت الزكاة من أموال الصدقات للعودة وعزل أنفسهم بمنازلهم، معقبًا: "بريطانيا العظمي بيقولوا لرعاياهم استلفوا وارجعوا، مسمعناش حد بينتقدهم". 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن الدولة المصرية ستتكلف بإقامة وإعاشة المصريين العائدين من الخارج، فترة العزل الصحي، ومن لا يرغب في الإقامة بالمدن الجامعية يقيم في الفنادق على تكلفته الشخصية.
وتابع،: "هو ده اللي تملكه الدولة اللي مش عاجبه المدن الجامعية يقعد في الفنادق على حسابه، بلاش مزايدة على الدولة المصرية"، مستنكرًا نشر سيدة عائدة من السعودية فيديو من داخل المدن الجامعية، لانتقادها والهجوم على الدولة بها، قائلًا: "المزايدة بتحبط الناس اللي بتشتغل، قولوا متشكرين للدولة والأجهزة اللي بتشتغل".

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