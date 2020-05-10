هل ترفع الحكومة الحظر بعد عيد الفطر؟.. وزير الإعلام يُجيب

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قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن إصدار قرار بشأن رفع الحظر بالكامل عقب انتهاء عيد الفطر سيكون سابقا لأوانه، مؤكدا أن الحكومة تجتمع بشكل دوري لرصد الوضع وأنه يتمنى بشكل شخصي عودة الحياة الطبيعية ورفع الحظر بالكامل.
وأوضح هيكل، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض على قناة "العربية الحدث"، اليوم السبت، أن الحكومة تتابع يوم بيوم الوضع في مصر ولا يتم اتخاذ قرار إلا بالتشاور بين الحكومة وأحيانا يتم إشراك المحافظين في قرارات.
وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن في اجتماع الأزمة المقبل قبل العيد سيتم تحديد القرار بخصوص رفع الحظر قبل عيد الفطر.
وتابع هيكل: "منقدرش دلوقت نقول إن بعد العيد هنفتح تماما، لكن كأمنية شخصية أتمنى العودة الكاملة، لكن لازم يكون قرار جماعي، ويكون متوافق مع الوضع قبل عيد الفطر هل الأعداد قلت ولا زادت".

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