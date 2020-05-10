» أحمد موسى ينفعلى على الهواء لهذا السبب الخطير

10 مايو 2020 - 12:40 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة من عدم الالتزام من المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، موضحا « الانضباط صفر، والالتزام صفرين».



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «عدم انضباطنا والتزامنا في رمضان هيضيعنا والـ 400 و 500 حالة مش حاجة، والمصيبة والكارثة فيما هو قادم».



وأكد موسى، أن أول ألف مصاب بكورونا في مصر تم تسجيلها في 51 يوما وأخر ألف مصاب تم تسجيلهم في 3 أيام والأيام القادمة تشهد 600 و 700 حالة في اليوم ومن ثم ألف حالة يوميا.



ولفت إلى أن الجيش ينفذ عمليات التعقيم والتطهير في كل شبر من أرض مصر في المواقف والمواصلات والمدارس والمنشآت، معلقا «مش ناقص غير يعقم البيوت».



وأوضح، «الحكومة والإعلام جابوا أخرهم والحكومة أدت ما عليها» ، موضحا أن بضعة أشخاص من العاملين في الموسكي تم إصابتهم بفيروس كورونا متسائلا:« كم شخص تعامل معهم ؟»، مشيرًا إلى أن المواطن «بيتدلع» والسيارات متكدسة بعد الساعة التاسعة على كوبري أكتوبر، متعجبا من استهتار المواطنين وعدم التزامهم.



وأضاف أحمد موسى، أنه من المشاهد التي نراها «المفروض يكون عندنا آلاف الحالات يوميا ولكن ربنا أنقذنا»، لافتًا أن الداخلية نزلت اليوم قبل الإفطار على الكورنيش في الإسكندرية لمنع المواطنين من الإفطار على الكورنيش، مؤكدًا أنه بعد نزول الداخلية لم يوجد هناك «صريخ طفل ابن يومين».



وواصل موسى، البلد لا تحتاج إلى تعطيل ويجب عدم تعطيل الداخلية ويجب الالتزام لتركهم لمواجهة الإرهاب، كما يجب معاقبة كل من يفطر على الكورنيش ويخالف قرارات الحظر.

