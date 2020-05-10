وفاة ثلاثة أطفال بمرض نادر مرتبط بكورونا

10 مايو 2020 - 12:00 ص

قال حاكم ولاية "نيويورك" الأمريكية أندرو كومو، السبت، إن 3 أطفال توفوا بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا.



ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن حاكم الولاية قوله في مؤتمره الصحفي اليومي "لقد أودى المرض بحياة ثلاثة أطفال من سكان نيويورك، هذا أمر جديد ويتطور".



وأضاف أن "الوفيات مقلقة حقا".



وأصاب هذا المرض حتى السبت ما لا يقل عن 73 طفلا في جميع أنحاء الولاية، وأكد كومو أن معالجة ذلك "أولوية بالنسبة لنا".



وبعد أن كان يعتقد في السابق أن كورونا لا يؤثر على الأطفال الصغار، أبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال، فيما قال خبراء إن الفيروس أظهر أنه قاتل للأطفال.



وهذا المرض الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 باليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطيرة التهاب شرايين القلب.



وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و339 ألف إصابة بكورونا؛ توفي منهم أكثر من 79 ألفا، بينما تماثلت 232 آلاف حالة للشفاء.

