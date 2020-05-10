  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقاح كورونا

الولايات المتحدة.. بدء توزيع أول عقار مرخص ضد كورونا

رئيس الوزراء

هل ترفع الحكومة الحظر بعد عيد الفطر؟.. وزير الإعلام يُجيب

وفيات كورونا

وفاة ثلاثة أطفال بمرض نادر مرتبط بكورونا

بالفيديو.."الداخلية": نعد حملة أمنية لتطهير "العتبة" من الباعة بعد "رمسيس "

أستاذ مناعة يحذر: "متراهنوش على وعي الشعب"

أسامة هيكل

"هيكل" يكشف حقيقة فيديو الحجر الصحي المثير

وزير التعليم

تعليق هام من وزير التعليم على عدم ظهور أيقونة الأبحاث

احذر.. "الضوضاء" ترفع ضغط الدم

الحالة النفسية أحد أسباب الإصابة بهذا المرض الخطير

الدكتور محمد عوض تاج الدين

هذا هو سر ارتفاع أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر

السيسي

"السيسي" يصدق على زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

كرة قدم

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يقتل ابنه بسبب فيروس كورنا

حاكم نيويورك:

وفاة ثلاثة أطفال بمرض نادر مرتبط بكورونا

عرب وعالم

وفيات كورونا
وفيات كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

#

وفاة محمود الهنداوي أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب متأثرا بكورونا

#

كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 192

#

إسرائيل.. حالتا وفاة بكورونا ترفعان الإجمالي إلى 173

قال حاكم ولاية "نيويورك" الأمريكية أندرو كومو، السبت، إن 3 أطفال توفوا بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن حاكم الولاية قوله في مؤتمره الصحفي اليومي "لقد أودى المرض بحياة ثلاثة أطفال من سكان نيويورك، هذا أمر جديد ويتطور".
وأضاف أن "الوفيات مقلقة حقا".
وأصاب هذا المرض حتى السبت ما لا يقل عن 73 طفلا في جميع أنحاء الولاية، وأكد كومو أن معالجة ذلك "أولوية بالنسبة لنا".
وبعد أن كان يعتقد في السابق أن كورونا لا يؤثر على الأطفال الصغار، أبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال، فيما قال خبراء إن الفيروس أظهر أنه قاتل للأطفال.
وهذا المرض الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 باليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطيرة التهاب شرايين القلب.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و339 ألف إصابة بكورونا؛ توفي منهم أكثر من 79 ألفا، بينما تماثلت 232 آلاف حالة للشفاء.
وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و77 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 279 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و425 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. وفاة ثاني طبيب بكورونا هندي الجنسية
» "حماس" تعلن وفاة أحد قادتها في قطاع غزة
» إفريقيا.. تعافي أكثر من ثلث إصابات كورونا
» إسرائيل.. وفاتان و18 إصابة بكورونا
» أحمد موسى ينفعلى على الهواء لهذا السبب الخطير
» "الجندي": هذا الشيء يقلل من مصيبة وباء كورونا
» مصر في التصنيف الأول عالميا في الإصابة بـ"السكر والسمنة"
» هذا هو السبب الرئيسي في زيادة مرض سكر
» أزهريون: الدعاء إلى الله دون الأخذ بالأسباب لن يحمي من كورونا
» صبري فواز: مابحبش محمد صبحي
» تسجيل 76 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا في العراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية