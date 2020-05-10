» "حماس" تعلن وفاة أحد قادتها في قطاع غزة

أعلنت حركة "حماس"، السبت، وفاة عضو مكتبها السياسي أحمد الكرد عن عمر يناهز 71 عامًا بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة.



وقالت الحركة، في بيان، إن الراحل "وُلد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة عام 1949، أي بعد عام من هجرة عائلته من قريتها بالقرب من عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 11 ابنًا وابنة".

