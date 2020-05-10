شاهد فيديو مبهر للناشيء الذي قال وليد سليمان إنه خليفته في الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف وليد سليمان - نجم الأهلي - أنه يعتبر أحد لاعبي فريق الناشئين بالنادي الأهلي خليفته ، وذلك في حواره مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.
وكشف الدكتور أحمد ثابت - المحلل بقناة الأهلي - عن اللاعب الذي كان يقصده وليد سليمان ، مشيرًا إلى أنه شادي رضوان لاعب فريق الشباب.
ونشر "ثابت" مقطعا فيديو مبهرا لـ"رضوان" وعلق قائلا:
وليد سليمان كان قصده علي شادي رضوان لما إبراهيم فايق بيسأله عن خليفته في قطاع الناشئين. الفيراري شادي رضوان موهبة واعدة...تم النشر بواسطة Ahmed Elsayed Thabet في السبت، 9 مايو 2020
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