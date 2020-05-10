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شاهد فيديو مبهر للناشيء الذي قال وليد سليمان إنه خليفته في الأهلي

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وليد سليمان
وليد سليمان
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وليد سليمان

كشف وليد سليمان - نجم الأهلي - أنه يعتبر أحد لاعبي فريق الناشئين بالنادي الأهلي خليفته ، وذلك في حواره مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وكشف الدكتور أحمد ثابت - المحلل بقناة الأهلي - عن اللاعب الذي كان يقصده وليد سليمان ، مشيرًا إلى أنه شادي رضوان لاعب فريق الشباب.

ونشر "ثابت" مقطعا فيديو مبهرا لـ"رضوان" وعلق قائلا:

وليد سليمان كان قصده علي شادي رضوان لما إبراهيم فايق بيسأله عن خليفته في قطاع الناشئين.
الفيراري شادي رضوان موهبة واعدة إن شاء الله ، محتاج يتطور بدنياً و تكتيكا مع الوقت و اكتساب الخبرات و ممكن يكون حاجة رهيبة في المستقبل للأهلي.


وليد سليمان كان قصده علي شادي رضوان لما إبراهيم فايق بيسأله عن خليفته في قطاع الناشئين. الفيراري شادي رضوان موهبة واعدة...

تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed Elsayed Thabet‎‏ في السبت، 9 مايو 2020

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