» الكشف عن علاقة جدة ياسمين صبري بالفنان يوسف وهبي

10 مايو 2020 - 07:12 ص

كشفت مروة يحيى - ابنة عمة الفنانة ياسمين صبري - تفاصيلا مثيرة عن علاقة جدتها - وجدة ياسمين صبري - بالفنان الراحل يوسف وهبي.



وقالت "مروة" في تصريحات صحفية إن جدتها تدعى "نورز البنداري " وكانت تسكن مع زوجها اللواء الراحل مدحت صبري بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية ، وهناك توطدت علاقتها و زوجها مع الفنان يوسف وهبي الذي كان لديه منزل هناك.



وأضافت: في إحدى المرات بحثت جدتي عن إحدى بناتها فلم تجدها ، وخافت أن تكون تاهت أو تعرضت للاختطاف وبعد بحث وجدتها مع الفنان يوسف وهبي الذي كان يلعب معها في المنزل المجاور حسب "صدى البلد".



