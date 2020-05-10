رئيس الترسانة السابق يروي أغرب قصة حدثت لـ أبو تريكة مع الزمالك

أحمد عادل شعبان
كشف حسن فريد - رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة سابقا - أن محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي - رفض الانتقال إلى الزمالك.
وقال "فريد" في تصريحات تلفزيونية: الزمالك قدم لأبو تريكة 750 ألف جنيه ، وظل محتفظا بهم في المسجد لثاني يوم حفاظا عليهم ، ثم جاء وأخبرني أنه سينتقل إلى الأهلي مقابل 450 ألف جنيه .. أي بقيمة تقل عن قيمة الزمالك 300 ألف جنيه.
وأضاف: حسن حمدي رئيس الأهلي آنذاك اتصل بي وأخبرني أن أبو تريكة وقع للأحمر مقابل 450 ألف جنيه.
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