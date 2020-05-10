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لأول مرة .. انتخابات دون تصويت ولا مراكز للانتخاب في هذه الدولة

عرب وعالم

الانتخابات البولندية
الانتخابات البولندية
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متابعات- أمينة عبد العال

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الانتخابات الرئاسية

بولندا

القانون والعدالة

تعتبر بولندا هي أول دولة في التاريخ يأتي موعد الانتخابات الرئاسية بها دون أن يتم فتح مراكز الاقتراع ولا يمكن لمواطن أن يصوت، والغريب في الأمر أنه لم يتم إلغاؤها أو الإعلان عن تأجيلها.

ما جعل الأمر يتفاقم أكثر ويصل إلي هذه النهاية هو عجز المحافظين القوميين الحاكمين والمعارضة على التفاهم للوصول إلى حل دستوري مقبول حسبما نشرت "سكاي نيوز".

ويبدو أن الأمر كان مدبرا حيث أعلن زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه زعيم حزب"تفاهم" ياروسلاف جوفين، أن المحكمة العليا عندما تجد أن موعد إجراء الانتخاب والمقرر له اليوم  غير صالح للانتخابات فستعلن رئيسة البرلمان عن انتخابات رئاسية جديدة في أول موعد ممكن، خاصة أن الحزب الحاكم رفض تأجيل موعد الانتخابات الذي تطالب به المعارضة.

والدستور البولندي ينص على أنه لتأجيل الانتخابات الرئاسية يجب إعلان حالة "كارثة طبيعية".


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