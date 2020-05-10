أديب عن خطة العودة للعمل: "هتفاجأوا قريب"

10 مايو 2020 - 09:24 ص

ثمن الإعلامي عمرو أديب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لعدد من المشروعات أمس، قائلا: "البلد لازم تتحرك، إحنا مش هنفضل عايشين على كورونا بس".



وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بزيارة رئيس الوزراء لمطار القاهرة للاطمئنان على الوضع، قائلا: "إحنا دولة بتجهز بدري عشان تفتح والفترة الجاية اللي يهمنا تطبيق الإجراءات الوقائية".



وتابع: "هناك خطة كاملة لعودة العمل الفترة المقبلة، معلقا: "الدولة المصرية عاملة شيء مبهر، هتفاجأوا بنظام الدولة وقدرتها علي إدارة الأزمة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

