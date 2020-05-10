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بعد اتهامها لـ الشناوي.. غادة عبد الرازق: "خطأ غير مقصود"

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غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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علا خطاب

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اتهام

طارق الشناوى

ردت الفنانة غادة عبد الرازق، مجددا على تهمة إساءتها للناقد الفني طارق الشناوي، الذي قرر مقاضاتها وتقديم شكوى لنقابة الإعلاميين والممثلين ضدها. 

ونشرت غادة عبد الرازق عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على إنستجرام قائلة: "ما حدث غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي".

وأضافت: "ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي". 

وبدأت الأزمة عندما نشر الحساب الرسمي لغادة عبد الرازق يوم الخميس الماضي، ستوري عن طارق الشناوي تشير إلى أنه يحصل على رشوة من أجل الإشادة بالأعمال الفنية.

وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ صدى البلد: "هناك ثلاث جهات تقدمت إليها بثلاث شكاوى ضد غادة عبد الرازق وهى الطرق الشرعية والقانونية والقضائية التى افضل اتباعها. 

وأوضح طارق الشناوى قائلا: "تقدمت بالفعل إلى كل من مجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الممثلين من أجل التحقيق فى الأمر.


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