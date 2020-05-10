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مطار مرسى علم يستقبل 298 مصريا من العالقين في واشنطن

قبلي وبحري

مطار مرسى علم يستقبل 298 مصريا من العالقين في واشنطن
مطار مرسى علم يستقبل 298 مصريا من العالقين في واشنطن
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حسن حمدان

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استقبل مطار مرسى علم، صباح اليوم الأحد رحلة طيران للمصريين العائدين من واشنطن ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج. 

وصرح عماد إمام، مدير الإعلام بالمطار، بأن الرحلة أقلت 298 من المصريين العالقين في واشنطن طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

بينما أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما.

وجاء ذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي.



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