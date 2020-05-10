محافظ الإسكندرية عن إفطار الأسر بالكورنيش: "متعودين على كدة"

10 مايو 2020 - 09:52 ص

رد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تجمع بعض أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بكورنيش الإسكندرية وتناول الإفطار في تجمعات، قائلا: "بعض الأهالي اعتادوا على أن يتناولوا وجبة إفطار رمضان على الكورنيش".

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن أول أسبوع في رمضان جميع المواطنين كانوا ملتزمين بعدم النزول إلى الكورنيش ولكن فوجئنا في الأسبوع الماضي بأعداد من المواطنين يتناولون الإفطار على الكورنيش.

وتابع: "لم يتم منع المواطنين من الإفطار على الكورنيش ولكن تم فض التجمعات التي حدثت من قبل المواطنين، معقبا: "الأسر التي كانت تتكون من شخصين أو ثلاثة لم يتم منعهم من الإفطار على الكورنيش".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

