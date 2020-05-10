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طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور

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متابعات- أمينة عبد العال

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الاجهزة الامنية

بولاق الدكرور

شارع البوسطة

أثار العثور على طفل حديث الولادة ضجة في شارع البوسطة بمنطقة بولاق الدكرور ، وأبلغ الأهالي الشرطة لاستلام الطفل وعمل اللازم.

وطالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة من الأجهزة الأمنية بسرعة التحري في الواقعة، كما أمرت بالتحفظ علي الكاميرات المتواجدة بالقرب من مكان العثور علي الطفل لتحديد هوية من ألقاه ، حسبما نشرت "البوابة نيوز ".

كما طالبت النيابة بفحص بلاغات التغيب لبيان ما إذا كان هناك بلاغ باختطاف طفل، كما تم سؤال شهود العيان بالشارع ومن قاموا بالإبلاغ عن الطفل.

جدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة  وتتولى النيابة العامة التحقيق وجمع المعلومات اللازمة للتعرف على من قام بإلقائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.


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