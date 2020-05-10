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بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل

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صبري فواز
صبري فواز
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علا خطاب

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صبرى فواز

أثار الفنان صبري فواز ، جدلا واسعا، وتصدر مؤشرات بحث جوجل بعد ظهوره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي. 

ومن أبرز تصريحات صبري فواز التي أثارت الجدل اعترافه بأنه لا يحب الفنان محمد صبحي مبررا أنه رأى تصرفات منه مع زملائه في الوسط الفني تسببت في خلق شعور عدم المحبة، فيما أكد أنه لا يحب التعاون معه في أي عمل فني .

وخلال الحلقة قال صبري فواز: "الراجل أبو عين زايغة فى فيلم كلمنى شكرا فيه منه كتير أنا عيني زايغة".

وظهر صبري فواز ضيف شرف في مسلسل سكر زيادة لنبيلة عبيد ونادية الجندي والذي يعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني. 

يذكر أن مسلسل صبري فواز "أسود فاتح" الذي كان من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 قد تم تأجيله بسبب الظروف الراهنة.


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