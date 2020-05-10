  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

طبيب الغلابة

طبيب الغلابة يكشف عن ناديه المفضل وينصح كارتيرون بهذا الشيء

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

ارشيفية

الأطباء تحذر: الفرصة الأخيرة حظر شامل

كورونا

إصابة 13 من عائلة فنان شهير بـ كورونا

حبس معتز مطر سنة لاتهامه بسب المستشار "محجوب"

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

سيد قطب

داعية سعودي: "ابن باز" أمر بحرق كتب سيد قطب

نصرالله يتهم أميركا باستغلال "داعش" لتقسيم المنطقة

إعلامية لبنانية شهيرة: نحن محكومون من قبل عصابات إيرانية

محمد الشريف

محافظ الإسكندرية عن إفطار الأسر بالكورنيش: "متعودين على كدة"

احذر.. 5 أيام على تسجيل قراءة الغاز.. لينك التسجيل من هنا

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة شاب بقنا بعد أيام من الغرق

#

أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

#

بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

الغاز

امان

فوري

أعلنت الشركة المصرية للخدمات البترولية التجارية"بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية أنه نظرا للإجراءات الاحترازية الجاري اتباعها حتى لا يتفشي فيروس"كورونا" فعلي عملاء الشركة تسجيل بياناتهم من خلال اللينك الذي أتاحته الشركة.

وأشار الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان للشركة إلي أنه تم التنبيه على محصلي الشركة بعدم الدخول إلي المنازل إطلاقا سواء كان للتحصيل أو للقراءة، مناشدا المواطنين بتسجيل القراءات خلال الفترة من 1 في الشهر حتى 15 من نفس الشهر، علي أن يتم التحصيل من خلال أمان ومصاري وفون كاش وفوري وبي، حسبما نشرت "صدي البلد" .

لينك التسجيل..
http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت
» لأول مرة .. انتخابات دون تصويت ولا مراكز للانتخاب في هذه الدولة
» مطار مرسى علم يستقبل 298 مصريا من العالقين في واشنطن
» بعد اتهامها لـ الشناوي.. غادة عبد الرازق: "خطأ غير مقصود"
» مذيعة برنامج "رامز مجنون رسمي" تقع في مأزق .. وهكذا تصرفت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية