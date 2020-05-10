  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

طبيب الغلابة

طبيب الغلابة يكشف عن ناديه المفضل وينصح كارتيرون بهذا الشيء

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

ارشيفية

الأطباء تحذر: الفرصة الأخيرة حظر شامل

كورونا

إصابة 13 من عائلة فنان شهير بـ كورونا

حبس معتز مطر سنة لاتهامه بسب المستشار "محجوب"

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

سيد قطب

داعية سعودي: "ابن باز" أمر بحرق كتب سيد قطب

نصرالله يتهم أميركا باستغلال "داعش" لتقسيم المنطقة

إعلامية لبنانية شهيرة: نحن محكومون من قبل عصابات إيرانية

محمد الشريف

محافظ الإسكندرية عن إفطار الأسر بالكورنيش: "متعودين على كدة"

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

الحياة السياسية

حبس معتز مطر سنة لاتهامه بسب المستشار "محجوب"
حبس معتز مطر سنة لاتهامه بسب المستشار "محجوب"
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مستشفى فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوروبا لكورونا

#

سمير صبري يكشف مفاجأة عن بلاغه ضد رانيا يوسف

#

فرج عامر يكشف مفاجأة مدوية

#

الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي

الإخوان

إكسترا نيوز

خالد أبو بكر

معتز مطر

الخرباوي

كشف ثروت الخرباوي المفكر السياسي، سرا ينشر لأول مرة عن الإعلامي الإخواني معتز مطر، قائلا: "معتز استضافني في برنامج من البرامج في إحدى القنوات غير المشهورة قبل ما يذهب إلى القناة التي يعمل فيها حاليا، وكان نازل شتيمة في الإخوان".

وأضاف الخرباوي، خلال حواره لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مع الإعلامي خالد أبو بكر، قائلا: "مأمون الهضيبي الذي كان مرشدا للإخوان وقبلها نائبا للمرشد وفي ذلك الوقت عندما اجتمع معه مجموعة من شباب الإخوان كان يعلمهم كيفية أن يجندوا الناس ويدخلوهم للجماعة".

وتابع: "مأمون قال لهم نصا: "اللي مش بتاع قال الله والرسول هتشتريه بالمال، واللي مش بتاع فلوس وعنده طموح أن يكون في موقع سياسي أو عضو في برلمان دخلوه حتى وإن لم يكن على دينك سواء مسيحي، ملحد، شيوعي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت
» لأول مرة .. انتخابات دون تصويت ولا مراكز للانتخاب في هذه الدولة
» مطار مرسى علم يستقبل 298 مصريا من العالقين في واشنطن
» بعد اتهامها لـ الشناوي.. غادة عبد الرازق: "خطأ غير مقصود"
» مذيعة برنامج "رامز مجنون رسمي" تقع في مأزق .. وهكذا تصرفت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية