الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

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الأولى

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أبدى الإعلامي وائل الإبراشي، قلقه من استهانة البعض بفيروس كورونا المستجد وتجاوز الإجراءات الاحترازية التى طبقتها الدولة، قائلا: "أنت مسئول عن نفسك وأسرتك باتباع الإجراءات الصحية يا تلتزم أو تنتحر أنت وتقتل أبناءك بتجاهل هذه الإجراءات".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الضوابط الصحية أمر ضروري فى زمن الكورونا، وليس اختياريا، مشدداً على أن التعايش هو الحل خلال الفترة المقبلة".

وطالب الإعلامي بتطبيق عقوبات مشددة على من يخالف الإجراءات الطبية التى تعلنها وزارة الصحة من أجل مواجهة جائحة كورونا: "اللي بيحصل ده كارثة وخطورة شديدة على حياة المصريين".

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