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"هاموت من نفسي" تثير ضجة على مواقع التواصل

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الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي
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متابعات- علا خطاب

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انستجرام

لقاء الخميسي

النهاية

أثار مقطع فيديو شاركته الفنانة لقاء الخميسي  علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ضجة بين متابعيها وسخريتهم منها.

ويظهر مقطع الفيديو مشهدا كوميديا من إحدى المسرحيات وعلقت عليه قائلة "هاموووت من نفسي"،  وعلق البعض علي الفيديو: "عسل أوي"، فيما علق الكثير من المتابعين بانتقادها.

وشاركت الخميسي في السباق الرمضاني بمسلسل " النهاية" وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف والفنانة درة و الفنان عمرو عبد الجليل.


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هاموووت من نفسي ??

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