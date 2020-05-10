طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية

10 مايو 2020 - 12:26 م

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشته في حضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية ".



وتساءلت فراج في طلبها عن قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتلقى مبالغ مالية تتعدى 120 مليون جنيه العام الماضي، وأخرى تصل إلى 200 مليون جنيه للعام الحالي لإدارة التطوير والبحوث، معلقة: "بسأل الدكتور محمد معيط وزير المالية عن كيفية صرف هذه المخصصات المالية دون إعلان واضح".



وأضافت فراج في تصريحات صحفية نقلت عنها اليوم الأحد في بعض المواقع الإلكترونية قائلة: هل هناك أى مشروع قام على دراسة المخاطر الصحية الناتجة من إشعاعات المحمول؟ أم كانت المشاريع لخدمة أغراض معينة، الأمر الذى يؤكد أن هناك إهدار مال عام.

