يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

10 مايو 2020 - 12:47 م

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا: "إن مستشفيات العزل الصحي لم تمتلئ حتى الاَن بمصابي كورونا ولا يزال هناك مستشفيات مخصصة للعزل لم يتم استخدامها".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على "العربية الحدث"، أن مصر لديها عدد كبير من مستشفيات الصدر والحميات وهي مفيدة في أزمة كورونا. وأكد أنه تم إجراء 105 آلاف تحليل «بي سي اَر» للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا وأن هناك اختبارات وكشوف طبية لها علاقة بكورونا وتم إجراء العديد منها.



وأوضح أن فيروس كورونا سريع الانتشار، والمريض الواحد ينقل العدوى إلى 2 أو 3 أو 5 أشخاص، مشيرا إلى أن عدد الحالات الأكبر في القاهرة الكبرى والإسكندرية.



وتابع: "طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة والناس بدأت تكشف بشكل أكبر ووزارة الصحة بدأت بمتابعة المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزيادة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال عدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة".

