مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

10 مايو 2020 - 12:49 م

منح مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بـ "طبيب الغلابة".

وأعرب مرتضي منصور، عن سعادته بزملكاوية الدكتور محمد مشالى وإنسانيته ووقوفه بجوار الفقراء، حيث قرر منحه العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته.

من جانبه عبر الدكتور محمد مشالي، عن سعادته بوجود المستشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك ، منوها أن مرتضي منصور نهض بالزمالك.

وكان مشالي قد أكد في تصريحات له مع طارق يحيى مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك، قائلا: "أشجع الزمالك وأنا في الصف الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها".

وأوضح أنه أطلق اسم علاء على شقيقه الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق.