» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات

10 مايو 2020 - 12:57 م

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انخفاض معدلات الوفاة في مصر بالرغم من انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف المركز في تقريره الذي نشره علي صفحته الرسمية أن معدل الوفيات خلال شهر إبريل الماضي بلغت 42 ألفا و144 حالة وفاة مقارنة بـ43 ألفا و303 حالات في 2019، و43 ألفا و399 حالة في أبريل 2018، لافتا إلى أنه بالرغم من انتشار جائحة "كورونا" لم تؤثر علي أعداد الوفيات التي انخفضت بنسبة 2.8 % وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في مصر بسبب "كورونا".

وأشار التقرير إلي أنه بالرغم من انتشار فيروس"كورونا" في محافظة القاهرة بشكل كبير إلا أن عدد الوفيات خلال شهر أبريل 2020 وهي ذروة انتشار الفيروس انخفضت مقارنة بشهر أبريل خلال 2019 بنحو 7.3% ، أما على مستوى المحافظات فلم يشهد عدد الوفيات تغيرات ملحوظة إذا شهدت 17 محافظة انخفاضا في عدد الوفيات خلال شهر أبريل مقارنة بشهر أبريل 2019 ومنها القاهرة والدقهلية وأسيوط ودمياط.