"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

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رد أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، على الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة،الذي يشكو فيه البعض من خدمات مستشفيات العزل.

وأكد هيكل في مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض على قناة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تداول الفيديو بهذا صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه، متسائلاً: "معقولة في أزمة زى دى لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟".

وتابع: "الفيديو كاذب، ومستوى المدن الجامعية ممتاز، ويجرى تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية، منهم من يتجه للفنادق ومن لا يستطيع يقيم في المدن الجامعية، مضيفا أن إصدار قرار بشأن رفع الحظر بالكامل بعد صلاة عيد الفطر سيكون سابقًا لأوانه".

وكشف هيكل، عن أن بعض المؤسسات أعلنت إفلاسها رافضًا ذكر أسمائها بالإضافة لعدد من المصانع التي تغلق الآن بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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