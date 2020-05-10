  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

أسامة هيكل

"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

العالم الصيني الأصل بينج ليو

مقتل عالم صيني في الولايات المتحدة يثير ضجة في العالم

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

الحياة السياسية

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط
بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

وماذا بعد؟

#

طرق سحرية للتخلص من "البواسير" دون جراحة أو ليزر

#

الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر

#

رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

أمريكا

السجناء

خامني

علي ربيعي

من رسائل مغازلة إلى تصريحات علنية بعثت إيران برسالة إلى الولايات المتحدة، تعرب فيها عن استعدادها لتبادل السجناء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة.

وبحسب ما ذكره موقع بي بي سي فإن ربيعي شدد في مقابلة مع موقع خبر الإلكتروني أنه يأمل أن تقوم الولايات المتحدة "بتقديم حقوق الإنسان على حسابات السياسة" في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

كما أعرب ربيعي عن قلق بلاده حيال أوضاع بعض السجناء الإيرانيين في السجون الأمريكية ، منوها أن واشنطن تعلم برغبة طهران في تبادل السجناء إلا أن إيران لم تتلق أي رد من قبل واشنطن.

يأتي هذا عقب رسالة غازل فيها المرشد الإيراني الولايات المتحدة بتدوينة، نوّه فيه إلى إمكانية الصلح والمفاوضات.

وكان خامنئي قد كتب تدوينة أمس الأول على حسابه في تويتر بمناسبة مولد الإمام الحسن بن علي – رضي الله عنهما- ، والذي وصفه بأنه قائد عظيم، قام بالصلح مع معاوية بن أبي سفيان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية