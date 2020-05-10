"بذرة المانجو" لا تتخلص منها.. علاج سحري لهذه الأمراض

10 مايو 2020 - 01:31 م

من الطبيعي أن نتناول المانجو ثم نتخلص من بذرتها إلا أن الدراسات الطبية الحديثة أكدت أنه من الممكن الاستفادة من بذور المانجو لعلاج مرضى السكر ومن يعانون من السمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن خلاصة البذور تحتوي علي خصائص مضادة للميكروبات و مرض السكر والأحماض الدهنية النشطة حيويا والفينولية والمركبات المضادة للأكسدة, وهو ما يعمل على السيطرة علي مرض السكر وتقليل مستوياته في الدم وتعزيز صحة القلب والحد من مخاطر الإسهال .

أما لمن يعانون من مرض السمنة فهو مفيد جدا لهم حيث يساعدهم علي فقدان الوزن وخفض مستويات الكولسترول كما أنه يعمل علي تقليل الالتهابات المرتبطة بالجهاز الهضمي و العديد من الأمراض المزمنة الأخرى، ويتم تناوله من خلال تنظيف البذرة وطحن قلبها وتناولها طازجة.