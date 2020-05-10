شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

10 مايو 2020 - 01:43 م

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن قيمة الإنصاف من القيم المفقودة في حياتنا الآن، وباتت عملة نادرة في معاملاتنا الحديثة، وأوشكت أن تحال لمستودع الأخلاق القديمة.



وأضاف "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن الإنصاف هو العدل مع النفس والغير، حيث إنه كلما وجد الإنصاف وجد العدل.



وتابع: "أعلى درجات الإنصاف هى درجة الانتصاف من النفس، أي قدرة المرء أن ينتصف لنفسه من نفسه، حيث تتطلب مواجهة النفس وحسابها قدرا غير قليل من الشجاعة والقوة، معقبا: "من يعجز عن مواجهة نفسه والانتصاف منها، يعجز عن نصف غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه".

