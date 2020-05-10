  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

أسامة هيكل

"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

العالم الصيني الأصل بينج ليو

مقتل عالم صيني في الولايات المتحدة يثير ضجة في العالم

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

شاهد..

ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر

الصفحة الأخيرة

فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

دراسة: الحجر المنزلي لم يبطئ انتشار كورونا

#

قفزة جديدة في إصابات "كورونا" في ألمانيا

#

شاهد .. وضع فنان شهير في الحجر الصحي للتأكد من خلوه من كورونا

#

كواليس إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية خطيرة في ألمانيا

الحجر

فرانكفورت

فرس

جيني

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفرس عربية أصيلة تتجول بشوارع فرانكفورت الألمانية، لتخفيف الحجر المنزلي على المواطنين.

وبحسب الفيديو تظهر الفرسة العربية " جيني" وهي بيضاء اللون، لتتجول في شوارع فرانكفورت، لأجل تسلية المواطنين، وتخفيف حدة الحجر.

وتخرج جيني كل صباح من إسطبلها، للتجول بشوارع المدينة، حيث تقوم باستكشاف العشب اللذيذ، لأجل تناوله.

كما تقوم جيني بالذهاب إلى محطة القطار، حيث يكون محبوها في انتظارها بفارغ الصبر.

يذكر أن جيني تتجول في شوارع فرانكفورت منذ 10 سنوات، ولكنها صارت أكثر أهمية بسبب الحجر المنزلي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية