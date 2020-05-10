خط كهربائي يربط مرسى علم بالشبكة القومية لأول مرة

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وزير الكهرباء

مرسي علم

الطاقة المتجددة

بدأت اليوم تجارب تشغيل الخط الكهربائي" القصير/ مرسي علم" بجهد 220 ك .ف بطول 150 كيلو مترا و2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 22/22/220 ك .ف وبسعة مقدارها 60 م.ف. أ للوحدة الواحدة لتكون أول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية.

وشارك في فعاليات التشغيل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الفيديو كونفرانس، حسبما نشرت "الموجز".

وجار العمل على استكمال أعمال توصيل التيار الكهربائي من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر  والذي يبدأ من القصير وينتهي بمنطقة برنيس مارا بمرسى علم، وهو ما يتطلب إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم، باستثمارات بلغت حوالي 970 مليون جنيه  بالإضافة إلى تركيب عدد 4 وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعي مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالي تكلفة هذه الوحدات حوالي 180 مليون جنيه.


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