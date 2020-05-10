  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

أسامة هيكل

"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

العالم الصيني الأصل بينج ليو

مقتل عالم صيني في الولايات المتحدة يثير ضجة في العالم

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

الحياة السياسية

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ينتظر الإجابة.. سؤال محرج من مستشار بن زايد لقطر

#

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

#

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

#

رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله

بن زايد

ضم أراضي

رفض وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، اليوم الأحد، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قبول عربي ضمني لضم أراض فلسطينية.

وأضاف بن زايد  أن تصريحات نتنياهو  تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي.

وأوضح عبدالله بن زايد، أن الإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية؛ مؤكدا على  رفض بلاده لمخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وفي ذات الوقت حذر من أن هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم.

يذكر أن نتنياهو  كان قد أكد في تصريحات له أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية