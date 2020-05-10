تعليق غريب من هنيدي عن "البرنس"

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محمد رمضان

البرنس

محمد هنيدي

أحمد زاهر

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه على موقع التواصل "تويتر" بمقطع فيديو يشيد فيه بالفنان أحمد زاهر لأدائه في مسلسل البرنس.

ويظهر في الفيديو مقطع من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومعلق عليه وقائلا: "أنا قولتلكم من زمان أنه شرير ماحدش صدقني".

ولاقي مقطع الفيديو إعجاب متابعيه وعلق البعض قائلا: "ممثل بارع لدرجة إني كرهته في مسلسل البرنس، تقولشي زكي رستم رجع في صورة أحمد زاهر، على فكرة شرير ومبدع وبحب تمثيله".

جدير بالذكر أن مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان والفنان إدوارد والفنان عبد العزيز مخيون والفنانة روجينا .


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