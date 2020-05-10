أضرار خطيرة لتناول الخبز الأبيض في رمضان

10 مايو 2020 - 02:28 م

يقبل الكثيرون على تناول الخبز الأبيض في رمضان أكثر من الخبز الأسمر المصنوع من القمح، وبالرغم من أن الخبز الأبيض يمتاز بطعمه المستساغ ويبدو أنه خفيف، إلا أن أبحاث التغذية أثبتت أنه يسبب العديد من الأمراض .

ومن أهم هذه الأمراض التي يسببها:

1- الإمساك لعدم احتوائه على الردة التي تسهل حركة الأمعاء.

2- يرفع ضغط الدم.

3- يسبب السمنة لاحتوائه علي 450 سعرا حراريا.

4- يرفع نسبة السكر في الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الدقيق.

5- زيادة تناوله يسبب ترسب الفضلات بالمعدة أحيانا يسبب سرطان القولون.