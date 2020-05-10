بالصور.. "سيجارة" وراء تفحم برج الشارقة بالإمارات

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محمد فضل- متابعات

الامارات

حريق

الشرطة

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الشارقة

كشف اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن السبب المباشر لحريق برج النهدة  في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، من المرجح أن يكون وبنسبة 90% من عقب سيجارة أو جمرة سقطت على أشياء موجودة بممر الخدمات بالدور الأول على الجهة اليمنى من البرج من الأدوار العليا، ومن ثم اشتعال الحريق في إحدى الشقق في الطابق الأول وبالتالي انتشاره في الطوابق الأخرى بسرعة ، ولفت إلى أنه لم توجه تهمة جنائية لأحد إلا بعد استكمال كافة التحقيقات.

كما أوضح أنه جرى معاينة 100 شقة، منها 26 شقة احترقت بالكامل و34 أخرى تعرضت للمياه والدخان و40 شقة تعرضت لكسر الأبواب، إضافة إلى 233 شقة مغلقة لم تفتح بعد، كما تضررت 17 مركبة من جملة 56 مركبة كانت متوقفة بالمواقف الخارجية، و16 أخرى متضررة من مجموع 39 مركبة كانت متوقفة بالساحة الخارجية للبرج.






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