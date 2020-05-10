إصابات كورونا في المملكة تقترب من 2000 آخر 24 ساعة

10 مايو 2020 - 03:23 م

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 39048 حالة.

بينما بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة 11,457 حالة.

وأعلنت السعودية تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 246 حالة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.