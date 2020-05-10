«سمكة قرش» تقتل شابًا كسر حظر كورونا

10 مايو 2020 - 04:22 م

أدى هجوم لأسماك القرش من فصيلة نادرة إلى مقتل شاب قبالة شاطئ "ساند دولار بيتش" شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وخالف الشاب قواعد الإغلاق المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من أجل ركوب الأمواج، وكان على بعد 100 ياردة من الشاطئ، عندما هاجمته سمكة قرش.





وقال بيان لمكتب شريف مقاطعة "سانتا كروز"، إن الضحية تعرض للهجوم في حوالي الساعة 1.30 بعد الظهر يوم السبت، على الرغم من إغلاق الشاطئ بين الساعة 11 صباحًا و 5 مساءً بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.





وأعلنت خدمات الطوارئ وفاة الضحية في مكان الحادث، وقامت بإبلاغ أقرب أقربائه.



وقالت إدارة الحديقة الوطنية بولاية كاليفورنيا في بيان، إن الشاب البالغ من العمر 26 عامًا كان يمارس ركوب الأمواج عندما تعرض لهجوم من قبل نوع غير معروف من القرش.





وأضافت أنه وفقًا لقواعد عمل المتنزهات بالولاية، سيتم إغلاق المياه الواقعة على بعد ميل جنوب وشمال موقع الحادث لمدة خمسة أيام، موضحة أنه يتم حاليًا وضع علامات تحذر رواد الشاطئ من هجوم سمك القرش، في دائرة نصف قطرها ميل واحد من موقع الحادث.





ويمثل الحادث ثال هجوم قرش القاتل قبالة شمال كاليفورنيا منذ عام 1984. وفي ذلك العهام، تعرض رجل يبلغ من العمر 28 عامًا للهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ ارتفاعها 16 قدمًا في بيجون بوينت.



